Val Gardena, Kriechmayr vince la discesa maschile

15-12-2022 13:44

La combattuta discesa della Val Gardena, che recupera quella di Beaver Creek, è appannaggio dell’austriaco Vincent Kriechmayr, che ha realizzato il tempo di 1:25.44: battuti di un soffio l’elvetico Odermatt (+0.11), che comincia a mietere risultati nelle prove veloci, e l’altro austriaco Mayer (+0.13); Cristoph Innerhofer, che si è classificato 14^ a 72 centesimi dal podio, ha firmato la migliore prestazione degli azzurri, con Casse, Paris e Marsaglia fuori dalla top 20.

Dopo aver vinto le prime due prove, Kilde finisce 5^: Kriechmayr gestisce bene la gara sul piano tattico, con Matthias Mayer in vetta alla classifica di Coppa del Mondo; domani è in programma, ancora in Val Gardena, il Super G maschile.