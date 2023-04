Valencia supera Bologna in Eurolega

Nonostante una gara molto equilibrata, i padroni di casa sono più precisi nel corso dell’ultimo quarto di gara

06-04-2023 23:06

Si è conclusa la trentatreesima giornata dell’Eurolega di basket. In Spagna si sono affrontate il Valencia Basket e la Virtus Segafredo Bologna. Ad uscirne vittoriosi sono stati i padroni di casa con il risultato di 79 a 68. La gara non aveva nulla di importante in palio dato che, entrambe le formazioni, erano fuori dalla corsa playoff, ma con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione.

A partire meglio è il Valencia che trova subito due piccoli parziali e va sul 10-4. Fatica Bologna palla in mano, da registrare qualche pallone perso di troppo, ma quando gli emiliani entrano in ritmo accorciano subito con Ojeleye. Dopo Mannion regala una tripla di pregevole fattura.

La gara è determinata e caratterizzata da una lotta punto a punto, il primo quarto finisce con il risultato di 17 a 19 a favore della squadra italiana. Nel secondo quarto sono i padroni di casa ad essere più precisi, una volta giunti al suono della sirena gli spagnoli riconquistano i due punti di inferiorità e, in aggiunta, passano anche in vantaggio. Al termine del secondo quarto gli spagnoli sono a +2. Il parizale del secondo quarto è di 23 a 19.

L’equilibrio a inizio ripresa rimane costante, anche se è il Valencia che nei primi minuti prova ad allungare. La Virtus risponde con una tripla di Lundberg. Bologna continua a reagire e le squadre si alternano, ma quasi allo scadere sulla sirena è la tripla di Mickey a riportare sotto Bologna sul 58-57. Il periziale dei punti vede 18 a 19, +1 per gli italiani. Nel corso dell’ultimo quarto sono però gli spagnoli ad avere la meglio ed a venirne fuori aggiudicandosi il match. Valencia colleziona 21 punti mentre Bologna realizza solo 11 punti.

VALENCIA BASKET – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 79-68

Valencia: Puerto 4, Pradilla 6, Jones 10, Radebaugh 9, Rivero 6, Harper 2, Claver 2, Webb III 7, Lopez-Arostegui 4, Evans 15, Alexander 14, Hermannsson 0

Bologna: Jaiteh 10, Lundberg 8, Shengelia 6, Hackett 0, Ojeleye 21, Mannion 9, Bako 0, Menalo 0, Mickey 9, Camara 0, Weems 5