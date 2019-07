Valentina Vignali, tensioni con haters e la fidanzata di Laudoni

La sua si è tramutata – suo malgrado – in una lotta per l’abbandono delle parole ostili in Rete dopo aver subito un rigurgito di odio gratuito, scaturito dalle sue forme ammorbidite dalla permanenza all’interno della casa del Grande Fratello. Valentina Vignali è un personaggio divisivo, ammettiamolo. Non ama l’indifferenza. Preferisce suscitare polemiche, al contrario. Eppure, in questa specifica fattispecie, si questiona sul suo corpo e sui presunti chili di troppo accumulati nel corso del reality. Sono esattamente 13 i chili che deve smaltire per tornare al suo peso forma e, considerato che si tratta di un’atleta, ecco che il suo percorso acquista un senso diverso.

Agli haters risponde in maniera tagliente, addirittura esagitata nei post su Instagram, che ha ripreso a frequentare con assiduità dopo l’esclusione dal GF versione Barbara d’Urso.”Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”, una delle dida più esemplificative della dinamica del rapporto Vignali-haters.

Altro capitolo, altro giro. Com’è noto, Valentina – oggi legata al fotografo Lorenzo Orlandi – aveva esternato in diretta televisiva alcune opinioni relative al suo ex fidanzato, il cestista Stefano Laudoni, e su Francesca Brambilla, presunta compagna con cui l’avrebbe tradita. Dopo alcuni messaggi via Instagram e diffide, Laudoni ha pubblicamente affermato di aver querelato la Vignali per alcune sue dichiarazioni.

Ma uscita dalla casa la Vigna non ha chiuso questo canale e ha inviato in maniera sottile e allusiva, dei commenti all’indirizzo della nuova compagna dell’ex ragazzo, Giorgia Crivello. Un rapporto teso, il loro che non incide sicuramente a favore di una possibile distensione tra la Vignali e Laudoni, il quale oltre a ribadire il suo amore nei confronti di Giorgia, a più riprese, ha ribadito di non voler più aver nulla a che spartire con Valentina.

VIRGILIO SPORT | 11-07-2019 11:56