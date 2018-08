Valentino Rossi brusco: "Moto come prima"

Nessun miglioramento degno di nota. Valentino Rossi non si può dire soddisfatto dopo i test a Brno: "In Austria correrò con la stessa moto che ho usato qui a Brno. Aerodinamica? L’obiettivo era ridurre l’impennamento, sarebbe stato importante per la gara in Austria, ma non ho notato dei grossi cambiamenti, mi sembra tutto più o meno come prima. Vero che Brno non è la pista migliore per fare queste prove e probabilmente la proveremo su altre piste ma non la omologheremo per la prossima gara".

Gli aggiornamenti sull'elettronica: "Abbiamo provato un po' di cose diverse, alcune interessanti, ma serve ancora più tempo. Alla fine non sono riuscito a migliorare le mie prestazioni rispetto alla gara".

"Penso che stiamo lavorando nella giusta area, ma bisogna mettere tutti i pezzi insieme e per farlo ci vuole tempo. Stiamo cercando una migliore connessione con il gas per limitare il consumo della gomma posteriore: è un lavoro difficile, direi di precisione. Ci sono ancora tante gare da correre e alcuni test da fare, il tempo non è finito. Questo non toglie che se dovessi correre oggi lo farei con la moto che ho usato ieri", sono le parole riportate da Gpone.com.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 10:20