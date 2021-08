Valentino Rossi, conferenza stampa straordinaria

Conferenza stampa straordinaria per Valentino Rossi. La Dorna in una nota ha annunciato che il centauro di Tavullia parlerà davanti ai cronisti alle 16.15 di giovedì e rivelerà la sua scelta per il futuro.

Le strade per il numero 46 restano due: il ritiro o ancora un’altra stagione in MotoGp, in sella alla Ducati del suo nuovissimo team VR46, al fianco del fratello Luca Marini. Rossi, 42 anni, è alla sua 42esima stagione nel Motomondiale: mai nessuno come lui nella storia del motociclismo.

OMNISPORT | 05-08-2021 11:11