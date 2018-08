Valentino Rossi: "Così è un peccato". Dovizioso polemico

Andrea Dovizioso ha commentato così ai microfoni di Sky la vittoria nel Gran Premio della Repubblica Ceca, che ha interrotto un digiuno di 8 gare senza vittoria: "Per anni non ho vinto e mi ero un po' abituato, ora mi stava un po' stretta l'ultima vittoria in Qatar e non vedevo l'ora di rivincere. Essere partiti così forte ci ha permesso di lavorare con calma. Il confronto con Lorenzo? La questione d'orgoglio c'è fino a un certo punto, ma non ci focalizziamo su questo. Noi siamo più veloci rispetto all'anno scorso, ma non riusciamo a gestire le gomme come l'anno scorso".

Il ducatista ha poi risposto a chi lo ha criticato ferocemente in questo periodo non semplice: "Le critiche sui social che mi sono montato la testa dopo il contratto e che il 2017 è stato solo un caso? Di gente ignorante che non conosce le cose ce ne è tanta, non è che puoi stare ad ascoltare la massa. La critica è sempre lecita, ma la gente non può sapere queste cose perché non è dentro, chi non è nel settore dovrebbe documentarsi prima di commentare. Io non le commento queste cose, e i social non li guardo".

Valentino Rossi, quarto grazie a un sorpasso-beffa nel finale ai danni di Crutchlow, ha analizzato così la sua gara: "Alla fine è stata una bella corsa. Ma non sono contento perché volevo salire sul podio, ma lo sapevamo che sarebbe stata difficile, le due Ducati e Marquez erano più veloci di noi. Nella seconda parte ho sofferto perché le gomme scivolavano ma sono riuscito a battere Crutchlow all'ultima chicane".

"La gomma davanti non è stata il mio problema. E' un peccato perché sono in forma, nel box facciamo un buon lavoro, ma era proprio il massimo che potevamo fare. Ci manca accelerazione, più di così oggi era dura, ci voleva un regalo da quelli davanti. I test di lunedì? Dobbiamo migliorare l'accelerazione, se riusciamo a fare passi avanti sarebbe importante in vista dell'Austria".

SPORTAL.IT | 05-08-2018 17:05