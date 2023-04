Valentino Rossi: il 19 maggio riceverà le chiavi di Tavullia

L'evento si chiama TavulliaVale: il sindaco ha voluto intanto ringraziare il Dottore con un post sui social

07-04-2023 09:49

Il prossimo 19 maggio Valentino Rossi riceverà le chiavi del suo paese, Tavullia, in occasione di un evento chiamato per l’appunto TavulliaVale. Lo ha annunciato Francesca Paolucci, sindaco del Comune, che ha voluto anche ringraziare il Dottore, ex campione della Motogp, con un post pubblicato sui social.

“Grazie Valentino – ha scritto la prima cittadina di Tavullia – per averci regalato emozioni indescrivibili in oltre 25 anni di carriera, per aver avvicinato milioni di persone ad uno sport meraviglioso come il motociclismo, per averci reso ancora più orgogliosi di essere italiani e per aver portato il nome di Tavullia in giro per il mondo”.

Nel ringraziamento ci sono praticamente i motivi alla base della decisione di consegnargli le chiavi della città: “Per questi e tanti altri motivi abbiamo deciso assieme alla Regione Marche di ringraziarti con una cerimonia ufficiale che si terrà il 19 maggio nel tuo paese. Nel corso di #TavulliaVale, insieme a tanti amici, ti consegneremo le chiavi della città. Sarà l’abbraccio virtuale della tua comunità e dei milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo”.

Nel corso di TavulliaVale ci sarà anche una riunione dei tanti piloti usciti dall’Academy di Vale Rossi. Tra loro il campione del mondo in carica di Motogp, il ducatista Pecco Bagnaia, e il duo della Mooney Vr46 Racing Team Luca Marini e Marco Bezzecchi, che ha vinto l’ultimo gran premio ed è balzato in testa alla classifica generale.