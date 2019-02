Valentino Rossi lancia l'allarme

Dopo le buone indicazioni della prima giornata di test a Losail, chiuso al quinto posto, Valentino Rossi scivola nelle retrovie nel day-2 in Qatar.

Il 19° posto a oltre un secondo da Rins non può che preoccupare 'Il Dottore', che fa il punto della giornata: “È stata una giornata difficile, sono sempre stato abbastanza indietro e ho sofferto con il grip, soprattutto al posteriore. Peccato perché abbiamo provato delle cose importanti, comunque abbiamo raccolto dati importanti".

"Abbiamo provato cose di telaio, di setting e di elettronica per cercare di migliorare l’accelerazione fuori dalle curve, ma poi la moto scivola tanto – prosegue l'analisi di Rossi – Alla fine ho messo la gomma morbida, ma non ho fatto il massimo, perché sapevo che non ero abbastanza veloce".

Ma il Mondiale si avvicina…: “Alcune cose che erano andate bene a Sepang qui non hanno ‘risposto’ come ci aspettavamo, siamo abbastanza indietro e quando si è indietro è sempre preoccupante. Rispetto a quelli davanti ci mancano alcuni decimi”.



