Valentino Rossi e lo choc della morte di Simoncelli: "Fatalità inevitabile. Mai pensato di smettere"

Ospite del podcast di Giacomo Poretti, Valentino Rossi ha parlato della sua carriera, dei momenti più belli (come la vittoria più indimenticabile) ma anche quelli più tragici: in questo caso l'ex campione MotoGP ha ricordato l'amico Simoncelli

Nella strabiliante e strabordante carriera di Valentino Rossi c’è stato purtroppo spazio per momenti luttuosi, come la morte di Marco Simoncelli. Una fatalità che ha segnato uno spartiacque nella vita del nove volte campione MotoGP, e sulla quale è tornato parlando con Giacomo Poretti, all’interno del suo Poretcast.

Rossi ricorda Simoncelli: “Uno choc la sua scomparsa”

“Il Sic era troppo simpatico, lui era un tipo sanguigno, un romagnolo doc”, ha ricordato Rossi, oggi impegnato con le quattro ruote nelle gare endurance e con la supervisione in MotoGP del suo team Pertamina VR46, durante l’intervista rilasciata al podcast di una delle anime del trio Aldo Giovanni e Giacomo.

“Con lui era sempre una comica”, ha proseguito il Dottore. Ma poi c’è stato l’incidente di Sepang del 23 ottobre 2011, in cui perse la vita Simoncelli, cadendo con la sua Honda e venendo travolto dai piloti che lo seguivano, ovvero Colin Edwards e lo stesso Rossi. Una fatalità mostruosa, “uno choc, perché ho perso un amico e inoltre sono stato parte dell’incidente in cui perse la vita“. Il pilota di Tavullia ancora oggi fatica a darsi pace: “Se ci pensate eravamo 22 in pista, e in quel momento sono stato proprio io a centrarlo”.

“Mi sono fatto un esame di coscienza, non potevo evitare la fatalità”

Però la tragedia non lo fece desistere dal continuare a correre: “Non ho mai pensato di smettere, perché mi sono fatto un esame di coscienza: lì ho capito che non avrei potuto fare nulla per evitarlo. È rimasto il rammarico per aver perso un grande amico con cui ho passato molto tempo assieme dal 2006″.

Il ricordo prosegue: “Mi piaceva allenarmi con lui, che poi è diventato anche il mio rivale. Da quell’esperienza è nata l’Academy per sostenere i piloti italiani e fargli arrivare in MotoGP”. Tra le nuove leve lanciate, anche Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Ma per Rossi questo è un impegno non da poco, perché “alla fine e di base i piloti sono tutti delle teste di caz…, gestirli non è facile, ma ti dà anche un gran gusto”.

Come sono nate le gag delle vittorie

Nel corso del podcast Rossi ha parlato anche di argomenti più leggeri, come le gag in pista dopo ogni vittoria (“Negli anni Novanta il fatto di correre nel Motomondiale mi sembrava una cosa da cartone animato, figurarsi vincere. Volevo inventarmi qualcos’altro al di là dello champagne e il giro con la bandiera. Così nei primi anni di carriera il divertimento era inventarsi qualcosa per festeggiare i successi, così sono nate quelle stupidaggini con i ragazzi del fan club, robe da bar di Tavullia”) e i suoi incarichi nell’Academy: “Mi occupo di seguire i loro allenamenti con le moto, per poi partecipare alle sedute correndo con loro e sfidandoli. Passare tanto tempo con loro è bello perché ti mantiene giovane. E poi faccio il tifo per loro”.

Rossi e quel sorpasso a Lorenzo

E infine il due volte padre ha parlato della gara che lo fece più godere: “Senz’altro Barcellona 2009, dove ho sorpassato Lorenzo all’ultima curva vincendo. Quella è stata una pazzesca botta di adrenalina. Era un sorpasso già fatto con Stoner l’anno prima, poi però mi aveva superato. Perciò mi sono detto ‘riproviamoci’. La battaglia con Lorenzo è stata molto serrata, tant’è che ho pensato che se fossi caduto, allora avrei sperato di far cadere pure lui“. Perciò Rossi scalò una marcia, affrontando la curva in seconda anziché in terza e mettendo quindi in opera il sorpasso. “Fu un’apotesi”.