Valentino Rossi ringrazia Bagnaia ed esprime un ultimo desiderio

13-11-2021 19:34

Valentino Rossi in trepidazione in vista dell’ultima gara di MotoGp della sua lunga carriera, che sta per concludersi dopo 26 stagioni ad alta velocità. Il pilota di Tavullia è riuscito a conquistare un insperato decimo posto nelle qualifiche ufficiali del Gp di Valencia, e ora spera di chiudere al meglio.

MotoGp, Valentino Rossi: “Grazie a Pecco Bagnaia”

“Chiudere in Top Ten sarebbe bello”, è l’ultimo desiderio del pilota pesarese, che si appresta a vivere la sua ultima notte da pilota di MotoGp. “Pecco mi ha aiutato in qualifica, sono molto contento. Non avevamo un piano chiaro, sono partito dietro di lui e lui mi ha visto, ma ha continuato a spingere. Quindi, grazie mille a Pecco che mi ha aiutato a migliorare il mio tempo sul giro”.

MotoGp, Valentino Rossi: “L’omaggio in pista? Va bene tutto”

Il numero 46 potrebbe essere omaggiato con un giro d’onore di tutti i piloti dopo la gara: “Va bene tutto, possono fare quello che vogliono. Sarà un momento emozionante, ci tengo a fare bene. Non so che aspettarmi dagli altri piloti: sicuramente sarà bellissimo tornare ai box con tutte le persone che mi aspetteranno, i miei ragazzi dell’Academy compresi”.

MotoGp, Valentino Rossi: “Cairoli e Pellegrini aspettavano me”

“Il motociclismo italiano perde tanto anche con il ritiro di Tony Cairoli, emozionante vedere la sua ultima gara – ha continuato Valentino a Sky – Non solo io e lui, ma anche atleti come Federica Pellegrini, aspettavano che smettessi io…”.

Un ultimo pensiero sulle gomme, il suo vero cruccio degli ultimi anni: “Grande cambiamento negli ultimi anni. Io mi trovavo bene con le Bridgestone e meno con le Michelin che sono più morbide e il fatto di essere un pilota alto non ha aiutato. Ci tengo a fare bene anche perché il momento è particolarmente emozionante”.

OMNISPORT