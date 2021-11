Valentino Rossi, emozione alle stelle: "Difficile pensare alla pista"

12-11-2021 18:54

Valentino Rossi non ha brillato nelle ultime prove libere del venerdì della sua carriera: a Valencia, dopo un mattino bagnato piovoso in cui si è girato molto poco, il Dottore non è riuscito a risaltare nel pomeriggio, chiudendo in ultima fila.

Valentino Rossi, il bilancio dell’ultimo venerdì

“Questa è sempre una pista dura, la più difficile dell’anno per vari fattori – ha spiegato il Dottore -. E’ la più difficile dell’anno per me. Stamattina ha piovuto forte, ho provato ad entrare in pista ma erano condizioni da coraggiosi. Di pomeriggio è andata meglio, il problema è che la prima parte del circuito era rimasta bagnata. Questa per me è una pista-cruccio, non mi va giù”.

Valentino Rossi: “Domenica non voglio essere triste”

Ma più che alla gara, il nove volte campione del mondo ha confessato che i suoi pensieri sono inevitabilmente rivolti altrove: “E’ difficile pensare alla pista, sento grande calore da parte di tutti. Appena scendo dalla moto c’è sempre qualcuno che mi chiede delle cose o cerca di farmi fare altre cose, però è molto bello”, sono le sue parole a Sky.

Il pilota numero 46 vuole chiudere con il sorriso la sua lunga carriera: ” Il mio carattere è questo, non mi piace molto essere triste. Per quello che può essere, un ritiro deve essere divertente. Finire la stagione qui è sempre difficile, ma è davvero un posto bello”.

Valentino Rossi, l’omaggio di Max Biaggi

A Sky Sport il Corsaro ha parlato di Valentino in termini molto positivi: “Avere avuto un rivale come Rossi ha dato più lustro a quelle volte che sono riuscito a batterlo, e viceversa avere un rivale come me ha amplificato anche il valore delle sue vittorie. La rivalità tra italiani è ancora più sentita dai tifosi, ma tutti i rivali di Valentino in generale hanno contribuito a rendere la sua carriera quella che è. Si ritira Rossi, una parte di me si ritira con lui, mi dispiace”.

