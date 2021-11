Valentino Rossi, saluto social dopo l'addio alla MotoGP

29-11-2021 17:28

Sono passate due settimane dall’addio di Valentino Rossi alla MotoGP, il prossimo anno sarà difficile immaginare un campionato senza il nove volte campione del mondo. Eppure bisognerà farci l’abitudine, il Dottore è il passato anche se ha lasciato per sempre scritto il suo nome nelle pagine di storia delle moto.

Sui social, Valentino Rossi ha scritto un messaggio ai tifosi dopo due settimane dall’ultimo GP: “Ero preoccupato pensando alla mia ultima gara, più che altro non sapevo cosa aspettarmi, non avevo idea di come mi sarei sentito appena sceso dalla moto. Invece è stato divertente, abbiamo fatto un bel casino. É stata una giornata indimenticabile. Grazie a tutti. Valencia,14+11+21“.

Adesso è tempo di pensare al futuro. Rossi potrebbe passare alle quattro ruote ma ancora non ha deciso dove gareggiare. Le richieste non mancano di certo e il Dottore è pronto a mettersi nuovamente in gioco.

