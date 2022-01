Valentino Rossi scioglie le riserve sul suo futuro: cosa farà

13-01-2022 15:35

Valentino Rossi ha scelto. A pochi mesi dal suo ritiro dalla MotoGp, l’ex campione del mondo e fuoriclasse italiano ha svelato cosa andrà a fare su che “pista” lo vedremo. Il riposo, infatti, non è ancora contemplato per il numero 46.

Valentino Rossi ha scelto: forma con il team Wrt Audi

Valentino Rossi ha sciolto le riserve. Il pilota ha infatti deciso di siglare un accordo con team Wrt Audi con cui competerà per l’intera stagione del 2022 nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe, una delle serie più importanti per le vetture a ruote coperte della classe GT3. L’indizio era arrivato a fine anno visto che a Dicembre aveva fatto alcuni test a Valencia. L’ex pilota di MotoGp gareggerà per il titolo assoluto, partecipando sia alla Endurance Cup sia alla Sprint Cup.

Valentino Rossi, inizia una nuova avventura

Nuova avventura, nuovi stimoli per Rossi che abbandonerà la moto per gareggiare in una nuova competizione. Valentino Rossi dovrebbe partecipare alle 10 gare previste nel campionato del GT World Challenge Europe con il team belga Wrt. Ci saranno anche due tappe Italiane, come spiega “Gazzetta dello Sport”. La prima a Imola il weekend dell’1-3 aprile per l’Endurance Cup, e poi Misano (1-3 luglio) durante la Sprint Cup.

Valentino Rossi, pronto alla nuova sfida

Sono subito arrivate parole di soddisfazione da parte del diretto interessato: “Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di automobilismo e che sono sempre stato attratto dall’idea delle corse con le quattro ruote una volta terminata la carriera in MotoGP. Ora sono completamente libero e potrò dedicarmi a tempo pieno a questo programma di corse di alto livello con un approccio professionale. Il team Wrt è perfetto per quello che stavo cercando e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”. Si apre una nuova fase della carriera del 9 volte campione del mondo.

OMNISPORT