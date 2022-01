Valentino Rossi in quarantena preventiva: salta la 12 ore del Golfo

05-01-2022 17:46

Valentino Rossi non sarà presente alla 12 Ore del Golfo che si correrà ad Abu Dhabi, sulla pista di Yas Marina, tra il 7 e l’8 gennaio. Il Dottore, si apprende, sarebbe entrato in contatto con una persona risultata in seguito positiva al Coronavirus. Per questo è stata disposta la quarantena preventiva, cosa che gli impedirà di essere alla partenza della prestigiosa competizione.

Valentino Rossi, la nuova vita sportiva del dottore comincia in quarantena

Per il nove volte iridato nel Motomondiale questa sarebbe stata la terza partecipazione in assoluto alla 12 ore del Golfo, e avrebbe dovuto correre a bordo di una Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing Team #46.

Assieme a lui, confermati per l’inizio della corsa, ci sarebbero dovuti essere l’amico Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini. Rossi, ricordiamo, avrebbe dovuto correre nella categoria PRO-AM. Al posto di Valentino Rossi, è stato chiamato il pilota italiano David Fumanelli.

Valentino Rossi in quarantena, il comunicato di Kessel

A comunicare la quarantena preventiva del Dottore è stata la stessa Kessel tramite una nota ufficiale rilasciata poco fa:

“Valentino Rossi non sarà presente alla Gulf 12 Hours di sabato 8 gennaio. Il nove volte Campione del Mondo di motociclismo, essendo stato a contatto con una persona positiva al Covid-19 è in quarantena fiduciaria e non prenderà parte alla prestigiosa endurance. Luca Marini e Alessio ‘Uccio’ Salucci restano confermati, saranno dunque al via insieme a David Fumanelli a bordo della Ferrari 488 GT3 #46“.

Nel 2019 vincitori della PRO-AM: ecco il programma di quest’anno

La nuova vita agonistica di Rossi dovrà dunque attendere, mentre ricordiamo che non è stato ancora stilato un vero e proprio calendario per il 2022. Questo appuntamento in Arabia Saudita sarebbe dovuto essere, nelle idee di Vale, solamente un piccolo svago prima di ributtarsi nella competizione.

E’ un vero peccato che una competizione così prestigiosa abbia perso, subito prima del via, il suo partecipante più atteso. Vogliamo ricordare inoltre che Vale e i suoi furono vincitore della PRO-AM e terzi assoluti a Yas Marina. Nel 2021 Rossi/Salucci/Marini furono impegnati in quel del Bahrain International Circuit.

OMNISPORT