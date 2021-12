Sollievo Valentino Rossi: il padre Graziano dimesso dall'ospedale

22-12-2021 18:59

Torna il sereno in casa di Valentino Rossi.

Graziano Rossi dimesso dall’ospedale

Dopo due notti in ospedale il padre dell’ex fuoriclasse della MotoGP, Graziano, è stato infatti dimesso dal reparto di neurologia dell’ospedale “Santa Croce” di Fano, dove era stato ricoverato dal 19 dicembre per accertamenti.

Secondo quanto si apprende, gli esami ai quali è stato sottoposto Graziano Rossi hanno dato esito confortante, da qui la decisione dei responsabili del nosocomio marchigiano di permettere all’uomo, 67 anni, di proseguire a casa il ciclo di cure previsto.

Rossi era stato ricoverato al Santa Croce su disposizione dei medici dell’ospedale di Pesaro, dopo l’esito di una prima visita effettuata proprio presso la struttura del capoluogo marchigiano.

Valentino Rossi e un 2021 ricco di emozioni

Le condizioni di Rossi sr non avevano comunque mai destato particolare preoccupazione, dato che Graziano era giunto in ospedale in codice verde.

A pochi giorni dal Natale e dalle festività di fine anno era questa la notizia che Valentino Rossi, insieme alla madre Stefania Palma, ex moglie di Graziano Rossi, e a Clara, l’altra figlia di quest’ ultimo, aspettavano per poter trascorrere giorni sereni e concludere nel migliore dei modi un 2021 denso di emozioni per Graziano e Valentino, che dopo l’addio alle corse diventerà papà nelle prossime settimane dalla compagna Francesca Sofia Novello.

La carriera di Graziano Rossi e il rapporto con Valentino

Graziano è stato a propria volta un pilota motociclistico di buon livello, che ha corso nel Motomondiale fra il 1977 e il 1982, anno dell’addio forzato alle corse a causa di un brutto incidente, conquistando tre vittorie e un terzo posto nel 1979 in 250.

Così il padre di Valentino si era espresso poche settimane fa circa il rapporto con il figlio: “Dopo che Valentino ha deciso di ritirarsi ho realizzato che forse è stato il più forte di tutti. Avrei voluto stargli più vicino e avere un rapporto migliore come capita a molti padri separati, ma comunque l’amore è sempre stato più forte di ogni altro sentimento. Futuro? Avrà tanto da fare, con il nuovo team, i ragazzi dell’Academy e le corse in macchina”

OMNISPORT