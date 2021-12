MotoGp, Valentino Rossi in ansia: ricoverato papà Graziano

19-12-2021 15:16

Brutta notizia in casa Valentino Rossi. Graziano, il papà del nove volte campione del mondo, è stato ricoverato nel Reparto di Neurologia dell’ospedale di Pesaro. Come riporta però “Il Resto del Carlino”, le condizioni non sarebbero gravi.

Le condizioni di Graziano Rossi

Secondo le prime informazioni, Graziano Rossi è in “codice verde”, quindi in condizioni che non comprometterebbero le funzioni vitali. Probabilmente potrebbe trattarsi di traumi minori o fratture, ma necessita ovviamente di cure e sarà monitorato attentamente nei prossimi giorni dai medici dell’ospedale.

Chi è Graziano, il papà di Valentino Rossi

Nei prossimi giorni si chiarirà meglio il quadro clinico del papà di Valentino Rossi, noto specialmente per essere il padre del Dottore a cui ha trasmesso la passione per le moto fin da piccolo. Graziano è un classe 1954 e ha corso nel mondiale fra il 1977 e il 1982 con un bilancio di tre vittorie e un 3° posto nel mondiale 1979 in 250. E’ stato un buon pilota che però ha dovuto interrompere la sua carriera dopo un brutto incidente nel 1982.

Il rapporto tra Valentino e Graziano Rossi

Una brutta notizia per Valentino Rossi dopo pochi giorni dal ritiro, che Graziano Rossi dopo l’annuncio commentò senza riuscire a nascondere l’emozione: “Adesso sono solo emozionato. Ho ascoltato l’annuncio di Valentino e per la prima volta mi sono detto che forse, ecco, forse è stato il più forte di tutti. Lo penso e lo dico ora che smette perché sino a quando si è in pista è meglio non montarsi la testa e tenere i piedi per terra. Io personalmente avrei voluto stargli più vicino, avere un rapporto migliore come capita a molti padri separati. Ma l’amore è sempre stato più forte di ogni altro sentimento. Lui andrà avanti ad impegnarsi e a divertirsi. Uno che per trent’anni ha combattuto per vincere, cosa crede che possa fare? Continuare a seguire la propria natura. La sua corsa non è finita”.

E sul futuro di Valentino Rossi sottolineò: “Avrà tanto da fare. Con il nuovo team, con i ragazzi dell’Academy, con le corse in macchina. Anzi, penso ad un altro sogno pronto per lui: trasformare le gara automobilistiche di durata, come la 24 Ore di Le Mans, in eventi più popolari e seguiti dagli appassionati. Potrebbe persino riuscirci”. E Graziano vuole essere accanto a lui, come ha fatto sempre durante la leggendaria carriera del figlio.

OMNISPORT