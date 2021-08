F1, Rossi in Ferrari: "Ero convinto", la delusione di papà Graziano

Valentino Rossi eroe dei due mondi. Chissà come sarebbe stato se il Dottore avesse scelto di compiere il grande salto passando dal Motomondiale al Mondiale di Formula 1, addirittura al volante di una Ferrari. Un sogno, per molti, una realtà che si stava concretizzando. Poi non se ne fece più nulla. Ora che il campionissimo di Tavullia ha annunciato il ritiro dalle corse, il padre Graziano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha ricordato quel momento con un pizzico di delusione.

Rossi in Ferrari, papà Graziano: “Valentino capì cosa fosse la F1”

Al giornale rosa, Graziano Rossi ha ricordato come visse quel momento a metà anni 2000 in cui Valentino intensificò test e contatti con la Ferrari lasciandosi aperta una porta per correre in Formula 1. Porta che però decise di non aprire.

“Sì, io ero molto affascinato da questa possibilità. Valentino, che invece ha molto più i piedi per terra di me, si rese presto conto che sarebbe stato più divertente continuare con la moto. Facendo i test con gli altri capì anche di quanto in Formula 1 il pilota contasse poco, mentre era conscio della sua importanza sulle due ruote”.

Le parole di papà Graziano trovano conferma in quello che dichiarò tempo fa l’ex presidente Ferrari ai tempi, Luca Montezemolo, a motorsport.com: “C’è stato un momento nel quale abbiamo pensato di fargli fare prima un anno alla Sauber. Ma lui era intelligente, sapeva di essere il numero 1 in MotoGP e preferì continuare ad esserlo piuttosto che rischiare di essere il numero 4 o 5 nell’automobilismo. Fece anche altri test in seguito, ma più per amicizia con lui”.

Il feeling tra F1 e Rossi: i test con Schumacher e Hamilton

Nel 2004, sotto lo sguardo attento e la guida di Michael Schumacher, nel 2006 e nel 2008 il Dottore ha effettuato dei test con la Ferrari di F1 girando a Fiorano, Valencia e Mugello. In quel periodo se ne parlò a più riprese, il grande salto dalla MotoGP alla F1 proprio con la Ferrari. Montezemolo ci credeva, Rossi fu tentato ma alla fine non se ne fece nulla. I tempi non erano male Il Dottore continuò a vincere alla grande nella classe regina del Motomondiale. Un sogno rimasto nel cassetto.

Due anni fa poi Valentino Rossi è poi risalito su una Formula 1. Stavolta scambiandosi di sedile con Lewis Hamilton. Il Dottore provò a Silverstone la Mercedes W08 con cui l’inglese vinse il Mondiale di F1 del 2017 mentre Lewis salì sulla sua Yamaha YZR-M11.

SPORTEVAI | 17-08-2021 20:54