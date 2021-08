F1, Ferrari sempre più forte: Leclerc e Sainz svelano un retroscena

La crescita della Ferrari in questa prima parte della stagione è sotto gli occhi di tutti. I malumori e le tensioni dello scorso campionato sono un ricordo, a Maranello si respira un’aria nuova e il più contento di tutti sembra essere Charles Leclerc, nonostante in classifica generale sia attualmente dietro al suo compagno di scuderia Carlos Sainz.

“Mi sto godendo questa stagione. Non è una fase facile per la squadra, stiamo cercando di ricostruire le basi per tornare al top il prima possibile. Questo poi è il mio primo anno con Carlos come compagno di squadra”, le parole del monegasco riportate da Motorsport.

Il duello sta spronando entrambi i piloti: “Sta andando bene, molto bene. Ci stiamo spingendo a fare meglio a vicenda. Lui è un tipo molto competitivo e questo è fantastico per me. Come squadra stiamo lavorando molto bene. Stiamo cercando di utilizzare quest’anno per acquisire esperienza ed essere più pronti possibile il prossimo anno, che sarà un anno molto importante. Senza dimenticare ovviamente questa stagione, nella quale cercheremo di massimizzare i nostri risultati“.

Anche lo spagnolo è soddisfatto di quanto fatto finora: “Si lavora meglio se si scherza e si ride assieme, commentando i giri buoni e meno buoni in qualifica. Charles è un bravo ragazzo, abbiamo gli stessi interessi e obiettivi. E questa è la ragione per la quale puoi avere ottime conversazioni con lui e fare sport o giocare a scacchi assieme. Non è solo veloce, ma è un pilota rispettoso. Ed è facile trovarsi bene con lui”.

Un’armonia decisiva in ottica 2022, spiega il team principal Mattia Binotto ad Auto Motor und Sport: “Se lavoriamo nella stessa direzione, l’atmosfera nel team è migliore e facciamo progressi più velocemente. Non c’è nessuna strategia, il mio approccio con il team è molto aperto, senza pregiudizi o animosità. L’importante è divertirsi lavorando. Se mi diverto, le mie prestazioni sono migliori”.

