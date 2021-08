F1, Schumacher: "Mick come papà Schumi", il paragone scuote il circus

La Formula 1 si gode la sua sosta estiva. In attesa che riprende il duello rusticano tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il Mondiale 2022 è anche tempo di un primissimo bilancio della stagione, anche per i rookie. Tra questi c’è sicuramente Mick Schumacher, il figlio del grande Schumi. Costretto a vivere con l’ingombrante paragone col padre 7 volte campione del mondo, il giovane tedesco non sembra stia sfigurando. A dargli manforte l’investitura di Jock Clear, ex tecnico proprio campionissimo di Kerpren: “Assomiglia molto a Michael“.

“Mick Schumacher come Michael”, il pensiero di Jock Clear

Jock Clear, attuale ingegnere di Charles Leclerc in Ferrari, supervisore dei giovani della Ferrari Driver Academy, quindi mentore anche di Mick Schumacher e che in passato ha lavorato proprio con papà Schumi nella sua seconda vita in F1 con la Mercedes, ha tracciato un paragone tra padre e figlio di casa Schumacher: “È molto simile Michael nei modi di fare e nell’accento ed è abbastanza piacevole perchè quando lo ascolto mi sembra di tornare indietro nel tempo, ai bei giorni con Schumi – ha detto il tecnico a F1 Beyond the Grid sui canali ufficiali della Formula Uno – Adoravo lavorare con Michael. Mick, come il padre, è una persona con cui è piacevole lavorare, e non è una cosa scontata. A volte alcuni piloti quando arrivano in F1 fanno quello che fanno…”

Il tecnico britannico ha proseguito nell’analisi del confronto padre-figlio: “In termini di guida, direi che è troppo presto per trovare somiglianze. Ho lavorato con Michael quando era a fine carriera, mentre Mick è all’inizio. Ha vinto la F3 e la F2 ma ha comunque una gran voglia di mostrare le sue qualità, anche se al momento non può farlo a causa della vettura”.

SPORTEVAI | 16-08-2021 08:46