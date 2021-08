F1 e MotoGP: team e piloti senza green pass, a rischio Monza e Misano

Alla fine un accordo dovrebbe trovarsi ma al momento c’è un pericolo da non sottovalutare in vista dei prossimi appuntamenti europei della Formula 1 e del Motomondiale, in particolar modo per le gare italiane. Il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza in programma domenica 12 settembre e il Gp di San Marino della MotoGP del 19 a Misano. I team e piloti che hanno usufruito della vaccinazione in Baharain (le auto) e Qatar (le moto) a inizio stagione non hanno ancora ricevuto la convalida per il vaccino nel proprio paese, dunque sono sprovvisti di green pass.

Vaccini non riconosciuti: F1 e MotoGP senza green pass

L’entrata in vigore del green pass in Europa, ad esempio in Italia dal 6 agosto, comporta però di attenersi a delle precise regole per poter accedere agli eventi. A marzo sia la F1 che la MotoGP hanno accettato l’offerta del Bahrain e del Qatar dove si sono corse rispettivamente le gare d’esordio del Mondiale di Formula 1 e del Motomondiale, di vaccinare in blocco tutti gli addetti ai lavori, in pista, nel box e il personale dei paddock.

“Tornati nei rispettivi paesi di residenza – scrive Franco Nugnes su motorsport.com – tutti coloro che sono stati sottoposti alla doppia dose di Pfizer hanno comunicato alle autorità sanitarie l’avvenuta vaccinazione, ma senza ricevere il green pass come coloro che avevano eseguito la stessa procedura in patria”. Anche tutti i membri delle scuderie del Regno Unito che hanno seguito il programma vaccinale in Gran Bretagna sono in possesso di certificazioni vaccinali non valide in Italia perché sostenute in una nazione che non è più parte dell’Unione Europea dopo la Brexit.

A questo punto sarà necessaria una deroga in extremis pensando ad esempio alle gare in Italia di settembre a Monza e Misano. Anche se sia la F1 che la MotoGP hanno un’organizzazione molto capillare sul fronte dei tamponi per tutto il personale del paddock a ridosso del week end delle gare.

SPORTEVAI | 13-08-2021 21:45