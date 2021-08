MotoGp, Austria: Zarco davanti, problemi per Marquez. Rossi migliora

Il centauro della Ducati Johann Zarco è stato il pilota più veloce nelle libere del mattino del Gran Premio d’Austria di MotoGp. Il pilota francese del team Pramac con il tempo stellare di 1:22.287 ha nettamente preceduto il campione del mondo Joan Mir, che ha confermato la crescita della Suzuki, evidenziata anche nell’ultimo Gp di Stiria.

Dietro ai primi due ci sono la Suzuki di Alex Rins, la Honda di Nakagami, l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo, unico pilota del team ufficiale della casa di Iwata in pista (Maverick Vinales, sospeso, ha seguito la sessione a bordo pista). Pecco Bagnaia è ottavo, il vincitore dell’ultimo Gp, Jorge Martin, è decimo.

Problemi per Marc Marquez, che è stato più volte ripreso dalle telecamere mentre toccava e scrollava la sua spalla destra, operata ben tre volte nel 2020 dopo il grave infortunio all’omero. Il pilota catalano ha chiuso con il nono tempo. Quattordicesimo Valentino Rossi, che migliora nel finale di sessione.

OMNISPORT | 13-08-2021 10:56