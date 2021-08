MotoGp Austria pronostici: Martin per il bis, Ducati contro Quartararo

Lo scandalo della sospensione di Maverick Vinalesper mano della Yamaha sta scuotendo il Mondiale della MotoGP che torna subito in pista nel week end di Ferragosto, ancora una volta in Stiria per il secondo round sul Red Bull Ring stavolta con la denominazione classica del Gran Premio di Austria. Si riparte dalla vittoria di domenica scorsa di Jorge Martin, la prima in carriera, griffata Pramac e con Fabio Quartararo che, pur nel dominio Ducati, è riuscito ad aumentare il vantaggio sugli inseguitori: +40 su Johann Zarco.

Lo stop di Yamaha a Vinales segna il Gp d’Austria

Il matrimonio era logoro, si andava avanti solo per inerzia fino a fine stagione. Vinales e la Yamaha non si sopportavano più. Nella gara della scorsa settimana la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Viñales avrebbe effettuato alcune brusche accelerazioni, sgasate, mentre rientrava ai box per ritirarsi dal Gp di Stiria. Quelle brusche accelerazioni, atteggiamento probabilmente dettato dal suo nervosismo e operazione che comunque i piloti non fanno mai perché in effetti pericolosa per la salute del motore, hanno indispettito il team. La decisione è stata inevitabile: Maverick non sarà al via del Gran Premio d’Austria e forse non finirà la stagione. Nel suo futuro, si sa da tempo, c’è l’Aprilia.

Gran Premio di Stiria MotoGP: Quartararo in difesa

Fabio Quartararo in testa alla classifica Mondiale, sempre di più. Il pilota, oramai unico, del team Yamaha ufficiale ha corso bene in difesa settimana scorsa, ed è stato ripagato vedendo aumentato il suo vantaggio sui diretti inseguitori: +40 su Johann Zarco, +58 su Pecco Bagnaia e +72 su Jack Miller; Questa la fotografia del Mondiale piloti con il francese della Yamaha che non gode dei favori del pronostico nemmeno questa domenica al Red Bull Ring. Gli esperti di Libero Gioco lo danno come quota addirittura a 10,00.

Gp Austria: Ducati favorita, ma occhio a non rubarsi punti

Il Red Bull Ring è pista amica per la Ducati. Lo dimostrano le vittorie in successione in questi anni dei vari Iannone, Dovizioso, Lorenzo fino a Jorge Martin settimana scorsa. Eppure i piloti della moto di Borgo Panigale finiscono quasi col togliersi punti l’un l’altro, nessuno è costante come Quartararo. Bagnaia e Miller hanno sbagliato le gomme domenica scorsa e sono finiti nelle retrovie, Zarco tiene botta mentre le quotazioni del rookie Martin dopo il primo successo sono salite vertiginosamente. E’ lui, lo spagnolo il favorito per la vittoria, dato a 4,00; Bagnaia più indietro a 5,50 davanti a Miller a 6,50 mentre gli esperti di Libero Gioco danno indietro il buon Zarco, quotato a 10,00.

Gp Austria MotoGp: gli altri favoriti, c’è Marquez ma non Rossi

Solo ottavo nel primo round ma Marquez è pur sempre Marquez. Ed allora c’è fiducia intorno al campione Honda addirittura quotato alla pari del favorito Martin, 4,00, forse troppo ottimista anche se con l’acqua potrebbe essere di nuovo la sua giornata. E poi c’è il solito Joan Mir, che con la sua regolarità ha vinto un Mondiale lo scorso anno e sta riemergendo anche quest’anno, a 6,50. Ritirato domenica scorsa, resta una mina vagante la Ktm di Miguel Oliveira a 15,00. E Valentino Rossi? Poco da dire, punterà ancora una volta alla zona punti, in questa sua seconda tappa del tour di addio al Motomondiale. La quota per una sua vittoria? Gli esperti di Libero Gioco lo danno a 100 ma sembra più una sorta di consuetudine che di una reale possibilità.

SPORTEVAI | 12-08-2021 23:58