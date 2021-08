Clamoroso in MotoGp, Maverick Viñales sospeso da Yamaha: gravi accuse

L’esperienza di Maverick Viñales alla Yamaha potrebbe essere bruscamente finita oggi: la scuderia giapponese ha comunicato di aver sospeso il pilota spagnolo, imputandogli gravissime accuse ed escludendolo dalla partecipazione al prossimo Gran Premio d’Austria.

Viñales secondo la casa di Iwata avrebbe deliberatamente causato un grave danno al motore della M1, creando un un grande pericolo per la sicurezza sua e di tutto il paddock. Il pilota, che a fine stagione lascerà la Yamaha per correre nel 2022 in Aprilia, potrebbe non tornare più in sella a un bolide della scuderia giapponese.

Questo il comunicato della Yamaha: “Yamaha è spiacente di annunciare che l’iscrizione di Maverick Viñales al Gran Premio austriaco di MotoGP di questo fine settimana è stata ritirata dal team Monster Energy Yamaha MotoGP. L’assenza arriva dopo la sospensione del pilota da parte di Yamaha a causa delle inspiegabili e irregolari operazioni sulla moto da parte dello stesso Viñales durante il Gran Premio di Stiria dello scorso fine settimana”.

“La decisione di Yamaha segue un’analisi approfondita della telemetria e dei dati degli ultimi giorni. La conclusione di Yamaha è che le azioni del pilota potrebbero aver potenzialmente causato un danno significativo al motore della sua YZR-M1 che potrebbe aver causato gravi rischi per il pilota stesso e forse ha rappresentato un pericolo per tutti gli altri piloti nella gara di MotoGP”.

Viñales avrebbe effettuato alcune brusche accelerazioni, sgasate, mentre rientrava ai box per ritirarsi dal Gp di Stiria. “Il pilota non sarà sostituito al GP d’Austria. Le decisioni riguardanti le gare future saranno prese dopo un’analisi più dettagliata della situazione e ulteriori discussioni tra Yamaha e il pilota“.

OMNISPORT | 12-08-2021 14:46