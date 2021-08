Motogp, la Yamaha sospende Vinales: niente GP d'Austria

Maverick Vinales e la Yamaha si diranno addio a fine stagione ma il pilota spagnolo è stato punito fin da subito, con una sospensione che gli impedirà di correre nel weekend. La squadra giapponese, dopo l’analisi della telemetria, ha ritenuto che nella scorsa gara lo spagnolo ha operato sulla moto in modo irregolare (pericoloso) con azioni che non è stato in grado di giustificare e attraverso un comunicato ha annunciato la decisione di sospenderlo.

Vinales e la Yamaha non si sono mai presi, soprattutto dopo l’arrivo di Quartararo. L’ex campione del mondo in Moto3 non si è mai sentito parte del progetto e sta già valutando la sua prossima destinazione.

Pochi giorni fa, dopo la gara Vinales ha mostrato tutta la sua frustrazione: “In Yamaha non posso esprimere il mio massimo potenziale, sono molto lontano da quelle che possono essere le mie possibilità. Da un certo punto di vista sono stato felice della bandiera rossa domenica scorsa perché è l’esempio di quello che mi succede. Basta cambiare frizione e gomme, operazioni di routine, per vedere completamente trasformato il rendimento della mia moto”.

“Io, con la squadra, con i miei meccanici, sto benissimo – ha aggiunto Vinales -. Un’altra cosa è con i capi della Yamaha, ma con i miei meccanici sono perfetto e grato perché abbiamo fatto del nostro meglio. A volte non funziona, ma va bene, è quello che è. Dobbiamo continuare a spingere e speriamo che entro la fine dell’anno avremo l’opportunità di avere la moto che avevo questa domenica alla prima partenza“, ha aggiunto.

Per il momento però Vinales dovrà dire addio al GP d’Austria ma c’è il rischio di finire in anticipo la stagione, anche se per ora nessun provvedimento è stato preso per i GP successivi. Un matrimonio da dimenticare in fretta: per il pilota spagnolo e per la casa giapponese.

OMNISPORT | 12-08-2021 12:27