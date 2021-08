Binotto: "Nel 2022 obbligo di vittoria"

Mattia Binotto punta tutto sul 2022. Il team principal senza giri di parole pone l’accento sul Mondiale, che dovrà essere obbligatoriamente di rinascita per la Ferrari: “Non è un mistero, il nostro obiettivo è vincere il Mondiale al più presto, puntiamo forte sul 2022, figlio di una rivoluzione regolamentare”.

La scuderia di Maranello dovrà lottare per la vittoria: “L’anno prossimo lottare per il titolo è un obbligo. Stiamo lavorando sodo per questo: non riuscirci significherebbe aver sbagliato tutto. Un fallimento”.

OMNISPORT | 10-08-2021 09:35