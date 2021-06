MotoGP, ritiro Rossi: lo sfogo di papà Graziano e mamma Stefania

Tra meno di un mese potrebbe essere tutto finito o quasi. Il rumors ribattuto dalla Spagna dell’imminente decisione di ritiro da parte di Valentino Rossi, addirittura a stagione in corso, da annunciare alla fine delle prossime due gare del Motomondiale, sta facendo discutere tutta la MotoGP. Con grande naturalezza anche i genitori del campione di Tavullia, papà Graziano Rossi e mamma Stefania Palma, hanno detto la loro sull’ipotesi paventata dai media spagnoli.

Rossi si ritira, mamma Stefania: “Non lascia mai le cose a metà”

Raggiunta telefonicamente dal Resto del Carlino, Stefania Palma, madre di Valentino Rossi ma anche di Luca Marini, e prima tifosa dei due piloti in questo momento entrambi in MotoGP, ha commentato le voci dalla Spagna che vorrebbero Rossi vicino al ritiro addirittura in estate, visti i pessimi risultati con la Yamaha Petronas. “Pensate davvero che Valentino sia uno che lascia le sue cose a metà? Basta guardare i test in Spagna dell’altro giorno, ha fatto 72 giri… uno che è vicino al ritiro tra due gare si mette a fare 72 giri di test per capire i problemi della moto? Non credo proprio”. La signora Palma spiega come sta Rossi in questo periodo: “E’ giustamente arrabbiato ma non certo avvilito. Questa Yamaha è strana, va bene in prova e scoppia in gara. Valentino continua a fare quello che ha sempre fatto”.

Graziano Rossi: “Valentino non si ritira in corsa”

Ancora più schietto, come suo solito, il padre del Dottore, Graziano Rossi, che sempre al Resto del Carlino, definisce con due parole lo stato d’animo del figlio: “Non lo ho ancora sentito dopo Barcellona, ma sono certo che è inca..ato e scoglionato per come sta andando, è caduto due volte di fila, dopo che era risalito al decimo posto, non gli era mai successo prima”. E sulle ipotesi di ritiro anticipato del figlio è serafico: “Valentino è uomo di parola, ha detto che a metà stagione deciderà del suo futuro di pilota, ma per quanto riguarda l’anno prossimo, non questo”.

Rossi pronto al ritiro: dalla Spagna sicuri

A lanciare la clamorosa indiscrezione. ieri, il giornale ‘El Periodico’, clamorosa perché il ritiro di Rossi avverrebbe prima del termine della stagione, già per questo mese. Una decisione in parte indotta anche dalle difficoltà che Valentino Rossi starebbe trovando nel far andare la sua M1 e nei rapporti interni al team Petronas, che da quest’anno ha accolto il Dottore “appiedato” nel 2020 dalla scuderia ufficiale Yamaha: 15 punti in 7 gare, 19° in classifica e perennemente costretto a lottare nelle retrovie, in prova e gare, più spesso portato alla caduta, vedi l’ultima gara al Montmelò, oramai senza acuti con un successo che manca oramai da 4 anni.

SPORTEVAI | 10-06-2021 09:34