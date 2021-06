MotoGp, un deluso Valentino Rossi si rammarica per l'errore

Nel GP di Catalogna, Valentino Rossi cade nella curva 10 e non si nasconde: “Grandissima delusione, un’occasione persa perché negli scorsi giorni avevamo un buon passo e avevamo aspettative alte. La caduta? Ho messo le hard perché in base ai nostri dati andavano bene. La temperatura del circuito era uguale a ieri ma mi sono subito accorto di non avere grip – confessa Rossi -. Non avevo trazione in uscita e mi hanno superato in molti, poi la moto ha iniziato a vibrare e sono caduto”.

Lunedì muovi test per la Yamaha di Valentino Rossi: “Proverò nuovamente tutte le mescole. Non parlo con la Yamaha, non so cosa porteremo di nuovo. So che hanno delle novità ma non so esattamente cosa. Moto3? Sta diventando troppo pericolosa, viene quasi da guardarla con le mani tra i capelli. I piloti rimangono troppo vicini perché il gruppo non si sgrana, bisogna trovare una soluzione”.

Solo 7° Bagnaia con la sua Ducati: “A livello di gomme ci abbiamo provato. Abbiamo provato la media, ma con il senno di poi non era la scelta giusta. Pensavamo di poter gestirla, ma non è stato così. Avevamo deciso assieme, io ed il team, per cui tutto ok. Forse con la hard avrei fatto un po’ meglio, magari potevo puntare al podio, ma non penso molto di più. Oggi, invece, negli ultimi giri è stato durissima gestire le gomme, erano veramente finite. Nel complesso, comunque, la GP21 non la sentivo bene. Non avevo grip in ingresso e, in uscita la moto partiva da sola. Era facile sbagliare e cadere, invece ho tenuto duro e sono giunto al traguardo conquistando punti importanti”.

Gradino più basso del podio in Spagna per Miller con l’altra Ducati: “Non è stata una gara semplice, quando sono arrivato davanti ho cercato di controllare il ritmo ma poi ho sbagliato a mettere la marcia e ho perso la posizione. Andavo veloce, poi non riuscivo più a controllare l’anteriore. A 10 dalla fine mi sono detto che comunque sarebbe andata sarei stato felice. Nell’ultimo giro ho provato a stare dietro Quartararo, sono contento per questo podio”.

OMNISPORT | 06-06-2021 17:09