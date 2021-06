Moto3, Gp Catalogna: vince Sergio Garcia

La domenica del Gp di Catalogna, settima prova del MotoMondiale 2021, è iniziata con la spettacoalre gara della Moto3.

Ad avere la meglio è stato Sergio Garcia, alla seconda vittoria stagionale dopo quella di Le Mans, al termine di una corsa molto intensa che ha visto i migliori formare un gruppo compatto fino alla fine.



Rodrigo scatta bene dalla pole, ma alle sue spalle lo spunto migliore è di Niccolò Antonelli, che risale in seconda posizione, ma soprattutto di Guevara, che va al comando al termine del primo giro, salvo venire subito superato da Binder.

Alla coppia si aggiunge McPhee e i tre prendono un buon margine sul resto del gruppo, guidato da Sasaki e Alcoba, mentre Antonelli scivola indietro, ma sarà alla fine il primo degli italiani, ottavo.

Al decimo giro, però, la caduta di McPhee rivoluziona tutto e porta al comando Rodrigo, il più lesto ad approfittare della situazione creatasi insieme ad Alcoba e ad Acosta. Lo spagnolo della Ktm prende la leadership a sei giri dalla fine, ma il suo sogno dura solo un giro, il tempo di subire un altro sorpasso da Rodrigo.

Il capoclassifica però fa un errore fatale alla prima staccata a due giri dalla fine scivolando in settima posizione e spalancando la strada ad Alcoba, ma a bruciare tutti è Garcia che, in un ultimo giro palpitante, segnato da una brutta caduta in curva 8 costata il ritiro a Sasaki, Artigas e Foggia, ha la meglio in volata su Alcoba e Masià. Quest’ultimo viene viene poi sanzionato per aver superato i track limits, così sul podio sale la Ktm di Deniz Oncü.

OMNISPORT | 06-06-2021 12:14