MotoGp, dalla Spagna clamorosa l'indiscrezione su Valentino Rossi

Dalla Spagna ne sono certi: Valentino Rossi è pronto per dire addio alle corse e alla MotoGp.

A lanciare la clamorosa indiscrezione il giornale ‘El Periodico’, clamorosa perché il ritiro avverrebbe prima del termine della stagione, già per questo mese.

Per il momento si tratta solo di voci che non trovano conferma se non nei risultati che ormai da diverso tempo non arrivano con l’ultima vittoria che risale a quattro anni fa.

Secondo la testata spagnola dalla Yamaha e dalla Petronas non sarebbero per nulla contenti di questo inizio di stagione e dei risultati ottenuti dal numero 46.

Il campione di Tavullia, attualmente è infatti al numero 19 della classifica. Rossi in primis sarebbe però pronto a dire addio a quella che da anni è la sua vita.

Stando a quanto sostengono dalla Spagna ci sarebbero dei problemi di comunicazione lo staff di Rossi quello di Petronas: “Nessuno parla con il ‘Dottore’ per sapere cosa gli succede e se ha una soluzione a breve termine. E non gli parlano, non per un cattivo rapporto, ma per rispetto, quasi per paura. Rossi… infonde tanto rispetto nel team Petronas, che non osano nemmeno chiedergli cosa non va o cosa farà, quindi molti hanno paura di essere sorpresi in poche settimane“.

Per il momento però non ci sono fonti certe che possano confermare quella che è ad oggi solo una voce di corridoio.

All’inizio della stagione, lo stesso Rossi aveva detto: “Deciderò prima della pausa estiva: se non mi diverto e per farlo ho bisogno di essere competitivo, giocarmi il podio, chiudere le gare nei primi 5, questo sarà il mio ultimo Mondiale. Io vorrei continuare per un anno ancora.Vediamo che succede nei mesi iniziali di questo campionato”.

OMNISPORT | 08-06-2021 21:52