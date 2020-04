MotoGp, Valentino Rossi: "Sono in una situazione difficile"

In una chat organizzata dalla Yamaha il fuoriclasse delle due ruote Valentino Rossi si è soffermato sul suo futuro non nascondendo di essere in una situazione difficile. “La mia prima opzione è cercare di continuare. Ho abbastanza motivazioni e voglia per andare avanti, ma è importante capire il mio livello di competitività – ha sottolineato -. Avrei avuto bisogno di cinque o sei gare per capire se posso essere forte, ma il problema è che non si corre e penso che dovrò decidere prima che si possa farlo: non sarà semplice”.

“Mi auguro non si facciano più gare nello stesso circuito e non mi piace nemmeno l’idea di gareggiare in due Gran premi nello stesso weekend come in Superbike: secondo me sarebbe meglio fare otto, dieci, dodici veri fine settimana” ha aggiunto il fuoriclasse di Tavullia.

La Dorna, che organizza il Motomondiale, per ora naviga a vista, sperando di potere limitare i danni: “Sono a stretto contatto con Carmelo Ezpeleta, al quale chiedo gli aggiornamenti: capisco che anche lui sia sotto pressione. L’ideale sarebbe cominciare nel mese di agosto o a settembre e provare a fare 10-12 gare nei circuiti migliori e dove ci sono le condizioni migliori. Potremmo anche iniziare a settembre e finire a dicembre, andando in Australia, Thailandia: luoghi nei quali fa più caldo” ha poi proseguito Valentino Rossi.

Da parte del nove volte campione del mondo è infine arrivato il benestare circa l’ipotesi di ricominciare l’attività senza pubblico sugli spalti e cioè correndo a porte chiuse. “Meglio così che non correre affatto” ha osservato, stando dalla parte di chi, in un frangente del genere, lo considera il male minore.

Rossi, il cui contratto con la Yamaha scade nel 2020, ha la possibilità di approdare in Sic Petronas, il team satellite della casa giapponese: un’opzione che gli permetterebbe di essere ancora competitivo e che farebbe la gioia di milioni di tifosi.

SPORTAL.IT | 25-04-2020 19:00