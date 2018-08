Valentino Rossi striglia la Yamaha, Dovizioso vuole fare bis

Valentino Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della tre giorni del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring.

"E' una pista molto difficile, l'anno scorso abbiamo faticato molto. Non sono mai salito sul podio qui negli ultimi anni, anche se nel 2016 non era andata così male. Vedremo, dobbiamo cercare di fare ogni cosa al massimo: sulla carta non è la miglior pista per noi, soffriremo più del solito e vedremo. A Brno in ogni caso non è stata una brutta gara, lunedì abbiamo provato alcune cose, ma non abbiamo trovato nulla di meglio".

"Se mi aspetto miglioramenti nell'accelerazione nelle prossime settimane? Non ne so più di voi… Il nostro problema è molto chiaro ed è parecchio tempo che lo diciamo. In effetti lunedì abbiamo provato alcune cose, abbiamo bisogno di tempo per capire".

"Perché non cambiare radicalmente l'assetto della moto? Non saprei se sia il caso di trovare qualcosa di estremamente rischioso. A livello di assetto non si può provare nulla… dobbiamo essere competitivi e continuare il nostro lavoro allo stesso modo in cui stiamo facendo ora".

Non ha questi problemi il ducatista Andrea Dovizioso, fresco vincitore a Brno: "Ho grande fiducia, e in questo circuito la moto funziona molto bene. Quest'anno mi aspetto che gli avversari siano più forti dell'anno scorso, e probabilmente saranno più vicini. Il weekend a Brno è stato effettivamente molto importante per noi. Abbiamo cambiato alcune cose nello stile e nella moto, e abbiamo ancora un margine di miglioramento. Il distacco da Marquez? La pressione resta, la pressione non ha cambiato il mio approccio durante i weekend".

"Recuperare tanti punti a Marc è molto difficile, ma dobbiamo migliorare noi in primis. In MotoGp tutto è possibile e fino alla fine ci proveremo. Il mio obiettivo è concludere il campionato davanti a Lorenzo? Io sono concentrato sul campionato, quello che faccio è concentrarmi solo sul campionato, tutti gli altri piloti sono avversari e rivali".

Così invece il campione del mondo Marquez: "Uno degli obiettivi principali di Brno è stato raggiunto, abbiamo aumentato il vantaggio in classifica. Ma sono rimasto sorpreso da quanto sono stati veloci i piloti Ducati. Lunedì nei test abbiamo trovato alcune cose interessanti, ne proveremo qualcuna qua. Le Ducati saranno le avversarie? Sì entrambi sono molto veloci, sarà dura, ma bisogna iniziare il weekend in modo positivo e trovare il migliore set up per domenica".

SPORTAL.IT | 09-08-2018 17:55