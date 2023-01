Van Aert stellare: il belga vince anche ad Hamme.

Il campione della Jumbo-Visma si prepara al meglio al Mondiale in programma tra una settimana.

28-01-2023 19:15

La nona vittoria in stagione dà l’ennesima conferma, Wout van Aert è il fuoriclasse della disciplina e il grande favorito al Mondiale che si terrà domenica a Hoogerheide.

L’alfiere della Jumbo-Visma si è imposto al Flandiencross di Hamme, prova valida per l’X2O Trofee, lasciandosi alle spalle alla prima accelerazione i rivali e meritandosi di fatto una passerella lunga il giro: completano il podio tutto belga di giornata Eli Iserbyt e Michael Vanthourenhout, distanziati di un minuto.

Van Aert non sarà al via domani a Besançon, sede dell’ultima gara di Coppa del Mondo prima della manifestazione iridata: l’olandese Mathieu van der Poel, suo grande rivale afflitto da problemi alla schiena, testerà invece la propria condizione in quest’impegno.