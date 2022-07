Van Aert: "Tre secondi posti di fila? Un record"

03-07-2022 18:43

Terza tappa del Tour de France, terzo secondo posto per Wout Van Aert, che resta leader della Grande Boucle ma non ha ancora assaporato il trionfo personale. Il ciclista belga è stato beffato oggi da Dylan Groenewegen: “Penso sia un record, tre secondi posti consecutivi al Tour de France. Ormai non è più neanche divertente”.

“Oggi è colpa mia, se avessi seguito Christophe Laporte potevo fare molto meglio. Alla fine ho perso di pochi centimetri nonostante sia partito decisamente troppo presto”, sono le parole riportate da Oasport.

“Groenewegen? Gli ho chiesto se avesse esultato perchè era sicuro di aver vinto. Mi ha risposto di no, ma è comunque bello poter scherzare con un altro corridore dopo il traguardo. Sono contento di poter andare in Francia con la Maglia. Sono stati tre giorni belli, con un successo di pubblico incredibile. Io però non posso essere soddisfatto”.