Van der Poel: doppio appuntamento Mondiale

Il campione olandese parteciperà alla prova su strada e a quella in mtb alla ricerca del pass olimpico

06-06-2023 10:29

Obiettivo prova in mtb alle Olimpiadi di Parigi, per rimediare alla delusione di Tokyo 2020. Così Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) ai Mondiali di Gaslow parteciperà prima alla prova su strada (domenica 6 agosto), poi a quella in mountain bike (sabato 12 agosto). Per poter essere presente ai Giochi Olimpici deve piazzarsi tra i primi due atleti appartenenti a nazionali che non si siano già qualificate in base al ranking.

“Sarò in ogni caso ai Mondiali MTB di Glasgow forse accadrà qualcosa di bello – ha dichiarato Mathieu Van der Poel –. Normalmente la forma dovrebbe essere buona grazie alla preparazione per i Mondiali su strada, anche se non abbiamo un precedente specifico a cui possiamo ricorrere come esempio affidabile”.