Van der Poel vola in Giappone: “L’obiettivo è una medaglia”

Con già in bacheca podi e titoli in rassegne europee e mondiali, Mathieu van der Poel è pronto per andare a caccia della medaglia olimpica , l’unica che ancora manca alla sua collezione nella mountain bike.

L’olandese, infatti, come annunciato in tempi non sospetti, non si misurerà su strada ma tenterà l’assalto all’agognato oro sulle ruote grasse nella prova maschile di Cross Country in programma il 26 luglio.

Ovviamente, data la posta in palio, l’alfiere dell’ Alpecin-Fenix dovrà vedersela con un campo partenti decisamente qualificato e ambizioso, avversari che comunque il figlio di Adrie conta di battere sfruttando la condizione messa a punto negli ultimi allenamenti .

“Dopo il Tour de France, ho impiegato qualche giorno per riprendermi, dopodiché ho ripreso ad allenarmi specificatamente in mountain bike. Abituarsi al passaggio dalla bici da strada alla mountain bike ha richiesto un po’ di tempo , come sempre” ha dichiarato van der Poel.

“È stato bello allenarsi di nuovo a casa per due settimane tranquille , senza la frenesia del Tour. Mi sento bene, curioso di scoprire il percorso e il clima in Giappone. Ho programmato di fare una ricognizione del percorso nei due giorni precedenti alla gara. L’obiettivo è sempre lo stesso: vincere una medaglia ” ha annunciato con fare sicuro l’olandese prima di imbarcarsi per il Giappone.

OMNISPORT | 22-07-2021 15:06