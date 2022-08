24-08-2022 19:30

Il difensore del Manchester United Raphael Varane in un’intervista all’agenzia PA Media ha parlato dell’arrivo di Casemiro nel club inglese: “Sono molto soddisfatto. So esattamente come si sente perché viene qui dopo quello che ha vissuto a Madrid. Ha bisogno di una nuova sfida”.

“So esattamente perché ha scelto questo club, è un processo simile a quello che ho avuto io. È un guerriero, quindi penso che apprezzerà molto il calcio inglese”.