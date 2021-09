Varati i calendari definitivi della Coppa del Mondo 2021-2022

Il consiglio della FIS riunitosi online ha approvato la versione definitiva dei calendari di Coppa del Mondo maschile e femminile per la stagione 2021-2022. Pochissime le novità rispetto ai calendari provvisori emanati la scorsa primavera, ci sono infatti solo un paio di cambiamenti di data, ma per il resto le gare sono rimaste identiche. Di seguito ecco i calendari.

CALENDARIO MASCHILE

Domenica 24 ottobre: gigante Soelden (Aut)

Domenica 14 novembre: parallelo Lech/Zuers (Aut)

Venerdì 26 novembre: discesa Lake Louise (Can)

Sabato 27 novembre: discesa Lake Louise (Can)

Domenica 28 novembre: superG Lake Louise (Can)

Venerdì 3 dicembre: superG Beaver Creek (Usa)

Sabato 4 dicembre: discesa Beaver Creek (Usa)

Domenica 5 dicembre: superG Beaver Creek (Usa)

Sabato 11 dicembre: gigante Val d’Isere (Fra)

Domenica 12 dicembre: slalom Val d’Isere (Fra)

Venerdì 17 dicembre: superG Val Gardena (Ita)

Sabato 18 dicembre: discesa Val Gardena (Ita)

Domenica 19 dicembre: gigante Alta Badia (Ita)

Lunedì 20 dicembre: gigante Alta Badia (Ita)

Mercoledì 22 dicembre: slalom in notturna Madonna di Campiglio (Ita)

Martedì 28 dicembre: discesa Bormio (Ita)

Mercoledì 29 dicembre: superG Bormio (Ita)

Mercoledì 5 gennaio: slalom Zagabria (Cro)

Sabato 8 gennaio: gigante Adelboden (Sui)

Domenica 9 gennaio: slalom Adelboden (Sui)

Venerdì 14 gennaio: discesa Wengen (Sui)

Sabato 15 gennaio: discesa Wengen (Sui)

Domenica 16 gennaio: slalom Wengen (Sui)

Venerdì 21 gennaio: discesa Kitzbuehel (Aut)

Sabato 22 gennaio: discesa Kitzbuehel (Aut)

Domenica 23 gennaio: slalom Kitzbuehel (Aut)

Martedì 25 gennaio: slalom in notturna Schladming (Aut)

Sabato 26 febbraio: slalom Garmisch-Partenkirchen (Ger)

Domenica 27 febbraio: slalom Garmisch-Partenkirchen (Ger)

Sabato 5 marzo: discesa Kvitfjell (Nor)

Domenica 6 marzo: superG Kvitfjell (Nor)

Sabato 12 marzo: gigante Kranjska Gora (Slo)

Domenica 13 marzo: gigante Kranjska Gora (Slo)

Mercoledì 16 marzo: discesa Courchevel (Fra)

Giovedì 17 marzo: superG Courchevel (Fra)

Venerdì 18 marzo: parallelo a squadre Meribel (Fra)

Sabato 19 marzo: gigante Courchevel (Fra)

Domenica 20 marzo: slalom Courchevel (Fra)

CALENDARIO FEMMINILE

Sabato 23 ottobre: gigante Soelden (Aut)

Sabato 13 novembre: parallelo Lech/Zuers (Aut)

Sabato 20 novembre: slalom Levi (Fin)

Domenica 21 novembre: slalom Levi (Fin)

Sabato 27 novembre: gigante Killington (Usa)

Domenica 28 novembre: slalom Killington (Usa)

Venerdì 3 dicembre: discesa Lake Louise (Can)

Sabato 4 dicembre: discesa Lake Louise (Can)

Domenica 5 dicembre: superG Lake Louise (Can)

Sabato 11 dicembre: superG St. Moritz (Sui)

Domenica 12 dicembre: superG St. Moritz (Sui)

Sabato 18 dicembre: discesa Val d’Isere (Fra)

Domenica 19 dicembre: superG Val d’Isere (Fra)

Martedì 21 dicembre: gigante Courchevel (Fra)

Martedì 28 dicembre: gigante Lienz (Aut)

Mercoledì 29 dicembre: slalom Lienz (Aut)

Martedì 4 gennaio: slalom in notturna Zagabria (Cro)

Sabato 8 gennaio: gigante Maribor (Slo)

Domenica 9 gennaio: slalom Maribor (Slo)

Martedì 11 gennaio: slalom in notturna Flachau (Aut)

Sabato 15 gennaio: discesa Altenmarkt-Zauchensee (Aut)

Domenica 16 gennaio: superG Altenmarkt-Zauchensee (Aut)

Sabato 22 gennaio: discesa Cortina d’Ampezzo (Ita)

Domenica 23 gennaio: superG Cortina d’Ampezzo (Ita)

Martedì 25 gennaio: gigante Plan de Corones (Ita)

Sabato 29 gennaio: discesa Garmisch-Partenkirchen (Ger)

Domenica 30 gennaio: superG Garmisch-Partenkirchen (Ger)

Sabato 26 febbraio: discesa Crans-Montana (Sui)

Domenica 27 febbraio: discesa Crans-Montana (Sui)

Sabato 5 marzo: superG Lenzerheide (Sui)

Domenica 6 marzo: gigante Lenzerheide (Sui)

Venerdì 11 marzo: gigante Are (Swe)

Sabato 12 marzo: slalom Are (Swe)

Mercoledì 16 marzo: discesa Meribel (Fra)

Giovedì 17 marzo: superG Meribel (Fra)

Venerdì 18 marzo: parallelo a squadre Meribel (Fra)

Sabato 19 marzo: slalom Courchevel (Fra)

Domenica 20 marzo: gigante Courchevel (Fra)

