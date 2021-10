Varese, dopo la Virtus ecco l’Olimpia. Vertemati: “Voglio vedere qualcosa di diverso”

Dopo il -31 rimediato contro la Virtus Bologna, continuano le sfide impegnative per Varese che domenica dovrà vedersela contro l’Olimpia Milano in un derby di sicuro molto sentito.

Per l’occasione coach Vertemati dovrebbe poter contare su due uomini (Gentile e Amato) in ripresa dopo i recenti acciacchi fisici, mentre verrà sciolto solo domani il rebus riguardante Trey Kell.

“La settimana di lavoro è stata migliore rispetto alla precedente, soprattutto in relazione alla condizione fisica dei giocatori: Gentile ha quasi completamente smaltito il problema che aveva alla caviglia mentre Amato, pur convivendo ancora con un problema al ginocchio, non ha saltato nemmeno una seduta” ha spiegato il tecnico varesino in conferenza stampa.

“Inoltre, abbiamo avuto il rientro parziale di Kell che ha lavorato in gruppo in alcuni frangenti di allenamento. Il suo eventuale utilizzo di domenica non sarà di certo in funzione della partita contro Milano, bensì per fargli riassaggiare il campo. Senza alcuna pretattica, non so ancora dire se giocherà: lo decideremo domani” ha proseguito Vertemati prima di parlare della sfida di domenica.

“Dopo la gara contro la Virtus Bologna, la squadra ha reagito bene, definendo un senso di responsabilità e di coscienza rispetto a quello che è accaduto ed allenandosi con il piglio giusto. Questo poi si deve tradurre in un continuo percorso di crescita e quindi, già dalla gara contro l’Olimpia, vogliamo vedere qualcosa di diverso. Non sarà una vittoria o una sconfitta a dire se abbiamo reagito bene o male, perché so già che lo abbiamo fatto bene” ha concluso l’ex assistente di Trinchieri al Bayern.

