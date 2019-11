Varese ha un lungo in più

La Pallacanestro Openjobmetis Varese ha annunciato l'ingaggio di Riccardo Cervi. Classe 1991, Cervi ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine della stagione sportiva 2019/20. Centro esperto di 215 centimetri, nelle ultime settimane ha cominciato con il preparatore biancorosso Silvio Barnabà un percorso di riatletizzazione che lo porterà ad un livello di forma standard. Nella sua carriera ha sempre vestito la maglia di Reggio Emilia, squadra della sua città natale, ad esclusione della stagione 2015-2016 quando ha giocato per la Sidigas Avellino.

Andrea Conti, General Manager Pallacanestro Openjobmetis Varese: «La firma di Riccardo Cervi è l’ennesima conferma della vicinanza e del sostegno continuo della nostra proprietà. Siamo sicuri che il suo contributo tecnico aiuterà la nostra squadra a raggiungere i migliori risultati possibili».

Cervi è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Reggiana, esordendo in Prima Squadra nella stagione 2009-2010 in LegaDue e conquistando la promozione in serie A nel 2011-2012. L’impatto con la massima serie di basket è fin da subito positivo, tanto che nel 2013-2014 entra in pianta stabile nel quintetto reggiano risultando decisivo ai fini del successo dell’Eurochallenge e dell’approdo in finale playoff nella stagione 2014-2015, persa poi contro la Dinamo Sassari al termine di una serie estremamente equilibrata. Nel 2015-2016 approda alla Sidigas Avellino; con gli irpini, allora allenati da coach Sacripanti, Cervi migliora nettamente le sue cifre (9 punti e 5 rimbalzi in 20’ di utilizzo) contribuendo a portare i campani in semifinale playoff e in finale di Coppa Italia. La stagione successiva torna a Reggio Emilia firmando un triennale nel corso del quale disputa oltre 70 partite di campionato mettendo a referto 9 punti, 4.6 rimbalzi e 1.4 stoppate di media a partita.

Cervi è nel giro della Nazionale ed ha disputato 9 partite di FIBA EuroBasket con l’Under 20 nel 2011 vincendo anche la medaglia d’argento. Ha esordito con la Nazionale maggiore nel 2012 in occasione dell’All Star Game; nell’estate del 2014 ha partecipato alle qualificazioni per gli Europei del 2015 mentre nel 2016 è stato convocato per il torneo di Qualificazione Olimpica FIBA 2016 di Torino.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 10:25