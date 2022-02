Varese inguaia la Reyer, Fortitudo a picco

13-02-2022 23:16

Il campionato di basket va in letargo fino al 6 marzo per fare spazio alla Final Eight di Coppa Italia.

Nelle ultime tre partite della 20ª giornata, segnata dai rinvii di Cremona-Napoli e Sassari-Virtus Bologna a causa della pandemia di Coronavirus e dalla netta vittoria di Milano su Pesaro, si sono registrati i successi esterni di Varese per 93-82 sul parquet di una Reyer Venezia sempre più in crisi, giunta al quarto ko di fila in campionato e piegata dai 26 punti di Marcuks Keene, di Brindisi a Bologna contro la Fortitudo (73-67) e la vittoria casalinga di Reggio Emilia su Treviso per 67-62.

In virtù di questi risultati Varese esce dalla zona retrocessione agganciando proprio Venezia al terzultimo posto, mentre Brindisi resta appaiata a Tortona al sesto posto.

OMNISPORT