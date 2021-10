Varese, riscontrate tre positività al Coronavirus

29-10-2021 21:13

Piove sul bagnato in casa Varese. Dopo la pesantissima sconfitta contro Reggio Emilia e il successivo terremoto in società con le dimissioni del general manager Conti, in vista della delicata trasferta di Treviso sui lombardi si abbatte la tegola-Coronavirus.

La società ha infatti annunciato tramite un comunicato ufficiale la positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra.

Si tratta del coach Adriano Vertemati e della guardia Elijah Wilson, risultati entrambi positivi giovedì, mentre venerdì, dopo una tornata di test molecolari, è emersa la positività del centro nigeriano John Egbunu.

Un mini-focolaio, quindi, di fronte al quae la società biancorossa ha attivato per i tre tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti.

“Negativi invece tutti gli altri che, quindi, saranno regolarmente a disposizione per la sfida di domenica sera contro Treviso“ si legge ancora nel comunicato del club varesino.

OMNISPORT