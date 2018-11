Varriale attacca ancora Mazzocchi: Mai piaciute prediche

Separati in casa Rai. Anche se uno, Marco Mazzocchi, non fa più parte di Raisport ma lavora per Rai2, e l’altro, Enrico Varriale, da tempo ha preso le distanze dal collega. Fatto sta che la lite via social tra i due continua e sembra destinata a non spegnersi la polemica sul concetto di professionalità. Nei giorni scorsi Varriale via twitter aveva fatto allusioni a presunti aiutini arbitrali a favore della Juve (tanto da indurre un gruppo di tifosi bianconeri a chiederne il licenziamento) e Mazzocchi si era smarcato del tutto dalle sue opinioni. Lo stesso Mazzocchi, con chiari riferimenti al collega, ieri via social aveva scritto: “La credibilità. La acquisisci se sai di cosa parli. Sei onesto, sincero, responsabile. Sei capace di dimostrare quanto dici. Riconosci i tuoi errori. Sei equilibrato, imparziale e non pensi che chi ti ascolta o legge sia un fesso. Non cambi idea per convenienza o like sui social”.

BOTTA E RISPOSTA – Non si è fatta attendere la replica di Varriale che oggi su twitter piccona così: “Le prediche,in genere,non mi sono mai piaciute.A esse preferisco i fatti. Poi ci sono le eccezioni, rappresentate da filosofi, pensatori,grandi maestri del giornalismo.Insomma è fondamentale, oltre che il contenuto,chi lo pronuncia.E in certi casi viene da dire: Da che pulpito.. “. Non è però la prima volta che i due si lanciano messaggi velenosi a distanza. Lo scorso anno – e c’entra ancora l’arbitro Calvarese, lo stesso che ha dato il rigore alla Juve con l’Empoli quest’anno per il presunto fallo su Dybala – Varriale aveva commentato la gara dei bianconeri col Cagliari, lo scorso 6 gennaio, con toni aspri.

I PRECEDENTI BOLLENTI – Varriale scrisse: “Cagliari-Juve è sembrata una partita del passato quando non c’era la Var, non usata inspiegabilmente sul mani in area di Bernardeschi da rigore. Assurdo anche non fischiare la gomitata su Pavoletti. Per me Calvarese scandaloso”. Al che Mazzocchi, allora vice-direttore di RaiSport replicò sul suo profilo twitter – che le idee di Varriale non rappresentano le idee dell’azienda: “Ognuno si assume la responsabilità di ciò che scrive sui social ed è giudicato per quanto scrive”. Varriale all’epoca replicò lapidario: “Io so che la responsabilità della Rai è raccontare sempre la verità che è più forte di tutto e tutti”.

SPORTEVAI.IT | 02-11-2018 11:56