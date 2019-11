Varriale attacca Juve e Var, putiferio sui social

Sabato intenso per Enrico Varriale. Il vice direttore di Rai Sport ha commentato puntualmente sul suo profilo Twitter gli anticipi del massimo campionato. In campo tutte le big: Juventus, Milan, Napoli e Inter. A scatenare un vero e proprio putiferio, però, sono stati gli attacchi alla formazione di Sarri, “brutta e fortunata”, e soprattutto al Var.

La Juve – Ecco il Tweet di Varriale sulla prestazione della Vecchia Signora a Bergamo: “Per 75 min. una strepitosa Atalanta domina una Juventus brutta e fortunata, spreca tanto, compreso un rigore e va con merito in vantaggio. Poi sale in cattedra Higuain che sigla una doppietta ma decisive sono le decisioni di Rocchi e del Var che penalizzano i bergamaschi”.

Il Var – Dopo pochi minuti l’esperto giornalista rincara la dose e se la prende apertamente con l’utilizzo della tecnologia: “Come strumento per ridurre gli errori Var ha funzionato solo nel 1mo anno. Poi protocolli vari l’hanno svilita, ripristinando una discrezionalità che genera dubbi. A Bergamo 6 ufficiali di gara non hanno visto il mani di Cuadrado convalidando un gol irregolare. Cosí è se vi pare”.

I commenti – Con entrambi i post Varriale fa il pieno di commenti. Entrambi, a distanza di poche ore, hanno già superato il migliaio di reazioni. Qualcuno è d’accordo con la sua disamina – “Varriale è tutto un complotto. Mi aiuti a cercare i tartufi invece di farsi il sangue amaro con questo calcio malato” – ma la stragrande maggioranza è rappresentata da juventini indignati. “Infatti quando vince la Juve è solo merito del VAR“, replica Massimo. “Ancelotti in settimana ha definito Rocchi e Orsato due talenti e concordo, solo un arbitro come Rocchi poteva avere la personalità di reggere alle assurde polemiche bergamasche”, sottolinea un altro follower. Un tifoso nerazzurro invece sta con Varriale: “I gobbi hanno pure da ridere, poi in Champions fanno le vittime quando subiscono loro”.

Il regolamento – Bagarre anche sul post che critica il Var: “Tra il tocco di Cuadrado e il gol c’è un breve possesso palla atalantino. Quindi, ammesso che arbitro avesse sbagliato a non sanzionare il fallo di mano, il Var non poteva comunque intervenire”, puntualizza Johnny. Centinaia di altri commenti, invece, sono decisamente più crudi, conditi da insulti e sfottò.

Milan-Napoli – Dibattiti meno serrati scatena il post sulla sfida di San Siro: “Un pari che serve a poco per 2 squadre malaticce. Primo tempo meglio il Milan che ha il merito di reagire subito al vantaggio di Lozano, tra i pochi insieme ad Allan a fornire una prestazione eccellente in un Napoli che nella ripresa ci prova di più a vincere ma senza riuscirci”.

L’Inter – Ecco invece il commento alla vittoria dell’Inter a Torino: “Un’ottima Inter supera nettamente il Torino penalizzato subito dall’uscita di Belotti. Impenetrabile in difesa e spietata in attacco con Lautaro e Lukaku, la squadra di Conte tiene vivo un campionato pieno di polemiche arbitrali. Preoccupa l’infortunio di Barella“.

