Varriale: Juve fortunata ma tifosi irragionevoli, il web ribolle

I tre punti sono arrivati ma la fatica che sta facendo la Juve in campionato in questo avvio di stagione non è stata debellata. In casa contro il Verona i bianconeri hanno avuto bisogno di un rigore e di un autogol per rimontare i veneti e il gioco decisamente lascia ancora a desiderare. La mano di Sarri si vede poco e sono in tanti a borbottare. Se però le critiche arrivano da chi viene visto come anti-juventino allora cambia l’obiettivo.

LA CRITICA – Si sa che Enrico Varriale non è amatissimo dai fan bianconeri e ogni suo tweet viene tempestato di commenti, spesso acidi. Il vicedirettore di Raisport sui social dà un colpo al cerchio (parlando di Juve fortunata) e uno alla botte (invitando i tifosi ad avere pazienza e a non essere troppo critici).

IL TWEET – Varriale scrive su twitter: “Stanca e fortunata la Juventus batte un ottimo Verona che passa in vantaggio e mette a lungo in difficoltà i bianconeri. Alla fine arrivano i 3 punti ma l’ impressione è che per Sarri il lavoro si annuncia ancora lungo e difficile”. Poi nel post-conferenza aggiunge: “Sentita la lucida analisi di Maurizio Sarri che nel post Juventus-Verona non ha nascosto i problemi chiedendo giustamente tempo, credo che alcuni tifosi irragionevoli dovrebbero ascoltare e soprattutto capire”.

LE REAZIONI – L’effetto dei due tweet sono critiche sia sul primo che sul secondo versante. A sentire Varriale parlare di fortuna i tifosi juventini, magari scontenti per la prestazione, non ci stanno comunque: “È 8 anni che siamo fortunati Varriale…” o anche: “Gli Ospedali Cotugno e Cardarelli hanno ottimi medici specializzati in Epatologia. Se vuoi ti accompagno e posso raccomandarti”, oppure: “Tre rigori netti. Uno solo dato. Che fortuna!”.

L’IRONIA – Il giornalista viene rimproverato come sempre per la sua fede napoletana: “Dai che ora a Lecce gioca la tua Pro Recco” o anche:”Beh sai com’è…ancora non siamo bravini nel tuffo sincronizzato per risolvere le partite!!! Però possiamo imparare, davanti a noi abbiamo un bellissimo esempio a cui ispirarci e un giorno ambire!!! E magari quelli della VAR si alzeranno in piedi e ci daranno tutti 10!”, oppure: “Secondo me lei ancora non ha digerito l’eurogol di Koulibaly a Torino”.

I TIFOSI – Tra i tifosi della Juve c’è anche chi è parzialmente d’accordo: “Io dei tifosi me ne sono sempre sbattuto, sono incontentabili, ingrati, vogliono mettere bocca su tutto e spesso non capiscono niente. Per fortuna ci sono società come la Juventus che se ne frega altamente del parere dei tifosi”.

LA CLASSIFICA – Infine c’è chi guarda il bicchiere mezzo pieno: “10 punti avendo problemi, non è male…” e ancora: “La Juve fatica e vince, pensa quando comincerà a giocare davvero”.

SPORTEVAI | 22-09-2019 08:44