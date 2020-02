Varriale parla di ingiustizia morale, bufera sui social

Troppo bello per annullarlo. Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Enrico Varriale sul gol di Ibrahimovic che Calvarese – con il supporto del Var – non ha convalidato in Fiorentina-Milan. Il vicedirettore di Raisport dice la sua su twitter ma scatena una polemica infinita con le sue parole.

IL TWEET – Varriale scrive: “A termini di regolamento l’annullamento del gol di Ibrahimovic sembra giusto. Cancellare però una simile prodezza che fotografa la classe e lo strapotere fisico che ancora dimostra un campione di 38 anni pare davvero una grande “ingiustizia morale”…”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni e sono quasi plebiscitarie nel condannare il Varriale-pensiero: “In sintesi è giusto annullarlo solo se è un giocatore della Juve. Facciamola breve senza tanti giri di parole..” o anche: “Ma che cosa significa? Un gol irregolare è irregolare pure se lo segna Maradona che messaggio è questo? inutile direi”.

MORALITA’ – C’è chi scrive: “Dallo scudetto morale alla prodezza morale il passo è breve”, altri insistono: “Memori dello scudetto morale, nonostante la regola, ora passiamo al gol morale. Da piccoli, ogni tre corner, un rigore. Ripristiniamo?”.

DIPENDE – I più accaniti sono i tifosi della Juve: “L’avesse fatto Ronaldo sappiamo tutti dove sarebbe finita l’ingiustizia morale” o anche: “Quindi l’arbitro ha avuto un bidone al posto del cuore”.

IRONIA – Infine tanti commenti intrisi di ironia e sarcasmo: “Io farei un regolamento per fasce di età” oppure: “Kant si rivolta nella tomba. “ingiustizia morale”….” e ancora: “E dopo il trofeo del bel giuoco ecco la classifica dei gol morali”.

SPORTEVAI | 23-02-2020 09:43