Doppia beffa Milan: tifosi lo accusano, è il peggiore

Oltre il danno la beffa. Il Milan esce con un solo punto dal Franchi di Firenze. Finisce 1-1 con le reti di Rebic e Pulgar. Ma quante polemiche tra i tifosi rossoneri che proprio non hanno mandato giù la direzione arbitrale del signor Calvarese, decisivo, a conti fatti, per la non vittoria della squadra di Pioli che si è visto annullare un gol di Ibra nel primo tempo per poi assegnare un rigore contro conquistato dall’ex Cutrone.

Ibra segna, annullato! Che dice il regolamento?

Infuria la polemica intorno a Calvarese che ha annullato, con l’aiuto del Var (c’era Nasca), il gol di Zlatan Ibrahimovic che al 35′ del primo tempo aveva portato in vantaggio il Milan dopo una grande azione personale. “Macchiata” però da un tocco di braccio dello stesso attaccante svedese in partenza. L’episodio fa discutere visto che la regola dice che “non bisogna considerare la volontarietà o l’involontarietà: non si può convalidare un gol se nell’immediatezza dell’azione c’è stato un tocco con il braccio”.

Il precedente di Calvarese con la Juve

Ma questa spiegazione non sembra essere sufficiente a calmare i bollenti spiriti dei tifosi rossoneri che hanno prontamente riversato sui social la loro rabbia. In molti hanno sottolineato come fosse proprio Calvarese l’arbitro al Var, lo scorso anno, nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dalla Juventus, in cui il Milan aveva reclamato per un fallo di mano in area, giudicato involontario, di Alex Sandro.

Social in rivolta

Tra i molti post e tweet non riportabili perché pieni di epiteti volgari, il trend è questo: “Immaginate se fossimo stati ancora in lotta champions…”; “Calvarese come Byron Moreno“; “Non so all’estero, ma qui in Italia abbiamo degli altri che fanno veramente pena, ci vuole una rivoluzione e subito!! Un applauso a Calvarese e tutto lo staff per questa sera!! Complimenti!!”; “Calvarese e var da inquisire,una vergogna e non sono milanista”; “Calvarese scarso come non mai. Peggio del solito. Licenziatelo subito. Paghiamo per avere questi arbitri??? Sti ca..i la nuova regola. Calvarese è scarso e basta”.

La provocazione

C’è una tifosa del Milan, ma non è l’unica, che fa un collegamento con la direzione di Calvarese e le proteste reiterate dal presidente viola Commisso subito dopo la sconfitta contro la Juventus di un paio di settimane fa: “Dai su diciamolo che Calvarese ha voluto far contento il signor Rocco Commisso e lo ha fatto con noi perché ormai non contiamo più un ca..o. E ovviamente nessuno della nostra dirigenza dirà nulla. Punto e stop”.

…e poi Cutrone

Il Milan lo ha ceduto, un po’ a cuor leggero, in Premier. Cutrone è tornato in Italia e oggi si è preso la sua personale rivincita procurandosi il rigore del pari della Fiorentina. I tifosi rossoneri, già inviperiti per il gol annullato a Ibra, sono andati su tutte le furie per l’esultanza del loro ex pupillo al fischio del penalty che avrebbe pure voluto calciare se Chiesa e poi Pulgar non glielo avessero impedito.

Poca riconoscenza nel calcio: “Cutrone che esulta come un folle e prende la palla per calciare il rigore con quella faccia di ca..o è quello che si meritano i tifosi dei giocatori. Le bandiere dovete prenderle e ficcarvele su per il culo”; “Cutrone delusione pazzesca, umanamente parlando. Che coniglio per Dio. ElSharaawy l’abbiamo impachettato peggio di te e ogni volta che ha giocato contro il Milan ha dimostrato rispetto per il passato. Coniglio che non sei altro”.

