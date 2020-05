Varriale-Piccinini, la lite sui social accende il web

Continua il clima di incertezza che aleggia sulla ripresa del campionato di serie A. Nonostante la ripresa della Bundesliga, la data fissata per la Liga e i propositi della Premier League di ricominciare a metà giugno, in Italia resta l’ipotesi del “lockdown definitivo”. Tra le ipotesi al vaglio, in extremis, negli ultimi giorni, sono rispuntati i playoff. Ma non tutti sono d’accordo. E anche tra i giornalisti il dibattito è aperto come ha dimostrato il botta e risposta a cui hanno dato vita su Twitter, Varriale e Piccinini innescando la più classica delle bufere social.

Playoff: sciabolata morbida, Piccinini chiama…

Il telecronista Mediaset ha lanciato la sua provocazione: “Se non si riuscisse a finire il campionato giocando tutte le 124 partite rimanenti, il Consiglio Federale ha indicato i playoff/playout come piano B. Oggi vedo che club e molti colleghi sono contrari, ma nessuno indica una terza via. Quale potrebbe essere? Sperare in Dio?”

Ad indicare la “terza via” ci pensa un followers di Piccinini: “Si può anche parlare di Playoff.. Ma rigorosamente prime 4 (e già si fa un regalo all’Atalanta) x il titolo e relativi piazzamenti CL confermati. Seconde 4 (dalla quinta alla ottava) per 2 posti EL. Ultime 4 x decretare tre retrocessioni. Tutte altre soluzioni buffonate”.

Piccinini risponde a questa proposta: “Anch’io non amo i playoff, ma qui si parla di una soluzione d’emergenza in una situazione disperata. E far viaggiare 20 squadre per tutta Italia per 124 partite mi sembra un grosso azzardo, specie quando sarà ancora vietato alle persone “normali” entrare e uscire da certe regioni”.

Il dibattito è aperto e un altro tifoso aggiunge: “Semplicemente chiudere tutto e se si vuole assegnare lo scudetto, altrimenti tenere le posizioni x Europa e retrocessione come per altro bisognerebbe fare da subito senza falsare completamente questo campionato e il prossimo”. Ma Piccinini evidenzia come “Far retrocedere le squadre senza giocare sarebbe dura, partirebbero le cause legali. Non è facile trovare una soluzione che accontenti tutti…”

… e Varriale risponde

Tra le risposte a Piccinini si inserisci anche il vicedirettore RaiSport, Enrico Varriale: “Caro Sandro, i club contrari sono quelli che, per varie ragioni, vorrebbero finirla qui, pur a rischio di far saltare il calcio. Ogni opinione è legittima ma è inconfutabile che i playoff (dando vantaggi a chi è più avanti in classifica) sarebbero meglio di un finale a tavolino”.

Ma non tutti la vedono così facile come Varriale e c’è chi osserva “I play off mi scusi … Ma danno un vantaggio a chi è indietro…”. Il giornalista di Raisport ha la risposta pronta: “Dare un vantaggio come avviene per i Play off di serie B in cui, se ci sono 2 pareggi tra andata e ritorno passa il turno la squadra meglio piazzata in classifica. Intendevo questo”.

A entrare nella discussione anche il giornalista di dichiarata fede juventina, Marcello Chirico: “arrendersi e organizzare per bene la prossima stagione. Non è così difficile”.

