Varriale provoca gli juventini, è rissa su Twitter

Dal 2-0 per l’Inter all’1-1 dello Slavia Praga. Nella gara dei nerazzurri in Champions League si è assistito ad uno dei paradossi del Var, la cui applicazione può portare, nel giro di pochi secondi, a stravolgere l’andamento di una partita. Uno stravolgimento, nel caso di ieri, corretto: il rigore per lo Slavia c’era e dunque è stata corretta la decisione di annullare il 2-0 dell’Inter e di assegnare il rigore ai cechi.

IL TWEET. Lo ha sottolineato anche Enrico Varriale, che però su Twitter non ha solo elogiato l’azione del direttore di gara, il polacco Marciniak, e dei suoi collaboratori. Il giornalista, infatti, ha anche rimarcato la differenza tra l’utilizzo corretto del Var che si fa in Europa e quello distorto della serie A.

In particolare, Varriale è tornato a pungere la Juventus sugli episodi a favore dei bianconeri nella vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. “Non me ne vogliano i tifosi della Juventus – ha twittato il giornalista della Rai – ma anche stasera a Praga in Slavia-Inter abbiamo visto un’applicazione corretta del Var che ha posto rimedio a un errore arbitrale evidente. Quello che sabato scorso a Bergamo non è stato fatto”.

LE REAZIONI. Ovviamente il tweet di Varriale ha scatenato le reazioni e le proteste dei tifosi bianconeri presenti tra i suoi follower. “Ancora? Ma anche basta”, scrive Okapi, mentre Glmdj accusa Varriale di essere ossessionato dalla Juve: “Hai la fissa, studia!”.

Accusa simile da parte di Maurizio: “Signor Varriale, mi permetta, ma se non chiama in causa la Juve ad ogni situazione arbitrale non dorme sereno? Le ricordo che lei fa parte di un servizio pubblico, pagato dal contribuente, le consiglio di essere meno polemico. Buona serata”.

Anche Paolo accusa Varriale: “Egregio dottore, sinceramente, c‘è un solo momento della giornata in cui riesce a non pensare alla Juventus? Guardi che a me che la tifo succede di pensare anche ad altro, eh”.

Maverick, invece, si fa beffe delle polemiche arbitrali: “Vedervi impazzire non è importante, è l’unica cosa che conta!”.

SPORTEVAI | 28-11-2019 09:41