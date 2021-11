Vazquez: "Abbiamo avuto paura di vincere"

21-11-2021 22:05

Franco Vazquez dopo il deludente pareggio del Parma contro il Cosenza ha cercato di scuotere i compagni in conferenza stampa: “Ci sono stati limiti non tattici o atletici ma mentali, abbiamo avuto paura di vincere. Devi fare il secondo gol per essere tranquillo. Loro hanno giocato bene nel secondo tempo e noi no, ora riposiamo e domani pensiamo già alla prossima”.

“Vincere il campionato? Ora dobbiamo solo pensare al Como e vincere, non possiamo pensare al di là perché non stiamo raccogliendo quello che volevamo. Dobbiamo per forza vincere a Como per prendere fiducia”.

OMNISPORT