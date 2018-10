Vela: campionati mondiali Melges 20 e 32

(ANSA) – CAGLIARI, 9 OTT – La grande vela italiana di nuovo a Cagliari con il ritorno della classe Melges e delle barche big della categoria come Mascalzone latino, Tavatuy, Giogi e grandi della specialità come gli statunitensi di Pacific Yankee guidati da Drew Freides, campioni uscenti nel mondiale Melges 20.

In programma da domani i campionati mondiali della 20 e della 32 organizzati grazie alla collaborazione tra Yacht club Cagliari, Autorità di sistema portuale e Regione. Sono quarantuno gli equipaggi del mondiale Melges 20, che daranno il via alle regate. Undici le nazionalità in mare: la novità assoluta è la presenza del Giappone. La barca da battere è quella capitanata da Freides.

A insidiare il dominio Usa c’è l’italiana Brontolo di Filippo Pacinotti, vincitrice della Melges world League European division. Da mercoledì 17 a sabato 20 ottobre toccherà ai Melges 32. Il titolo ora è in mano a Tavauty dell’armatore russo Pavel Kuznetsov. Sulla linea dello start 19 equipaggi provenienti anche da Svizzera e Giappone.

VIRGILIO SPORT | 09-10-2018 12:45